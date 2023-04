Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Ana Morodan trece prin momente grele dupa incidentul cu poliția. Vedeta regreta totul și susține ca nu iși amintește cand s-a urcat a doua oara la volan cand a fost oprita de autoritați. Cunoscuta femeie de afaceri a vorbit, cu ochii in lacrimi, despre ce s-a intamplat atunci.

- Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe. Aceasta a postat mai multe fotografii, in mediul online cu situația ei din prezent, dupa ce a trecut prin momente grele, in urma cu puțin timp, ajungand la poliție,

- Ana Morodan, influencerița surprinsa in trafic bauta și drogata, a publicat un mesaj dupa ce fost eliberata din arest, in care iși cere scuze pentru faptul ca s-a dovedit un real pericol public. Eliberata cu trei dosare penale in mai puțin de 10 ore (conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe…

- Ana Morodan a incurcat-o grav! Vedeta de la Antena Stars a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce politistii de la Brigada Rutiera au oprit-o in trafic si i-au depistat o concentratie de 0,05 g/l alcool pur in sange, iar rezultatul testului antidrog a iesit pozitiv. Sursele CANCAN.RO sustin ca vedeta…

- Recunoști baiețelul din imagine? Este mare vedeta, acum, in Romania. Participa la reality-show-ul America Express, provocare pe care a acceptat-o recent impreuna cu partenera sa de viața. Toți iubitorii de rap și hip-hop din țara il cunosc. Poate fi dificil sa-i recunoști trasaturile. Ce a spus cantarețul…

- Mirela Vaida și-a facut o schimbare de look. Cum arata prezentatoarea de la Acces Direct dupa ce și-a tuns parul scurt. Vedeta a dat o fuga la salonul de infrumusețare și a impartașit rezultatul cu fanii care o urmaresc in mediul online.

- In ciuda tuturor scandalurilor din ultimii ani, a rezultatelor financiare dezamagitoare si a concedierilor recente, Facebook continua sa-si creasca numarul de utilizatori. Meta anunta acum ca Facebook a depasit pragul de 2 miliarde utilizatori activi zilnic, fiind pentru prima oara cand platforma sociala…

- Contesa digitala și-a gasit... contele! Ei bine, Ana Morodan are un iubit! Reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au contactat-o pe Ana Morodan, dupa ce a postat o fotografie care ridica semne de intrebare, pe rețelele de socializare, iar vedeta a recunoscut. Iata…