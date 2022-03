Stiri pe aceeasi tema

- Dana, mama acuzata ca și-a rapit propriul copil, susține ca este nevinovata, dupa ce a fost pedepsita și extradata in Olanda. In exclusivitate pentru Acces Direct, femeia a marturisit ca autoritațile s-au bazat pe declarațiile soțului. Prin ce momente grele a fost nevoita sa treaca, dar și cum a reușit…

- Cum se apara presupusul criminal al Marinei, tanara care ar fi fost ucisa cu sange rece, dupa ce a mama acesteia a susținut ca vrea sa i se faca dreptate fiicei sale. Ce a marturisit avocata barbatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Dupa acuzațiile grave aduse in direct, unul dintre presupușii agresori ai primarului din Mioveni face primele declarații. Acesta susține ca nu e vinovat și ca cel care i-a chemat in Primarie ar fi fost chiar edilul orașului.

- Octavian Valceanu nu a ajuns pana acum in atenția publicului cu viața sa personala, dar paparazzii SpyNews.ro au descoperit ca portarul de la Gaz Metan Mediaș are cu ce sa se laude, mai ales la capitolul amoros. Fotbalistul are o iubita frumoasa, pe care o rasfața așa cum se cuvine.

- Barbatul, de origine bulgara și cu cetațene britanica, i-a otravit pe cei trei și apoi a incercat sa-și acopere urmele și nu și-a folosit cunoștințele medicale pentru a-și ajuta victimele, potivit theguardian.com Cazul infiorator a ieșit la iveala abia dupa 10 ani, la finalul procesului privind custodia…

- Tot scandalul ar fi pornit de la condica de prezenta pe care primarul comunei Smardan, din judetul Galati, a adoptat-o inca de la preluarea mandatului, pentru a putea contoriza venirile si plecarile de la serviciu ale angajatilor.Mai exact, se pare ca edilul s-ar fi enervat pe angajata pentru ca aceasta…

- Petruț și actuala sa partenera de viața traiesc o poveste de dragoste cat se poate de tumultuoasa. Barbatul in varsta de 37 de ani a cunoscut-o pe tanara indianca pe Internet și de atunci nu și-a mai putut lua gandul de la ea. Acum, amandoi sunt in Dubai, insa traiesc la limita saraciei, dupa ce ar…