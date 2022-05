Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani au deschis un dosar penal in urma accidentului de munca inregistrat, marti, in localitatea Trusesti, soldat cu un mort si un ranit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, in acest caz se efectueaza cercetari…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost batuta cu bestialitate. Eleva a fost pusa la pamant de o ploaie de lovituri, in plina strada. Tatal fetei este ingenuncheat de durere. Fiica lui se afla la spital, acolo unde a ajuns de urgența cu fața pur și simplu distrusa. Barbatul cere dreptate pentru copilul…

- Dumitru Diacov, ex-deputat și președinte de onoare al PDM, a declarat in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV din Republica Moldova ca societatea trebuie sa sprijine eforturile guvernului de a pastra liniștea interna in contextul in care țara nu are forța militara. „Republica Moldova fiind așa la o…

- Conducerea Teatrului Național București va declanșa o ancheta interna și va depune plangere la poliție pentru distribuirea neautorizata a unei publicații in incinta TNB, anunța ministrul Culturii, Lucian Romșcanu. In urma celor sesizate public privind distribuirea unui ziar la sala Studio a TNB, conducerea…

- Daniela a ajuns sa fie harțuita de un medic fals in mediul online, dupa ce a facut greșeala de a-i raspunde la mesaje și apeluri video. Femeia nu și-a dat seama ce intenții are barbatul și a ajuns sa intre in vorba cu el, crezand ca acesta o s-a ajute din punct de vedere medical. In scurt timp, și-a…

- Persoanele care doresc sa urmeze o forma de scolarizare, iar apoi sa activeze in cadrul structurii Politiei de Frontiera Romane au acum posibilitatea de a se inscrie la sesiunea de admitere martie – mai 2022 a Scolii de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram Iancu” Oradea. Candidatii care…

- Inspectoratul Școlar Județean Gorj a dispus efectuarea unei anchete interne la școala din comuna Scoarța, unde un profesor a fost reținut pentru ca ar fi batut un elev. Incidentul a fost filmat de un alt elev, iar poliția a fost sesizata. Profesorul reținut preda matematica. „ISJ Gorj a fost inștiințat…