- Rezultatul testului poligraf facut in urma cu doar cateva zilei Alinei, presupusa suspecta in cazul gemenilor morți, arata faptul ca in apartament a fost cineva in momentul tragediei. Ea a spus ca nu se afla nimeni, insa aparatul indica ca a mințit.

- Andreea, mama gemenilor din Ploiești, a mers la detectorul de minciuni. Rezultatele testului poligraf facut de catre acesta arata ca nu ea a fost cea care i-a aruncat pe gemeni pe ferestra apartamentului sau de la etajul al zecelea. Ce a mai scos la iveala testul poligraf.

- Profilerul FBI Mihaela Brooks a analizat in cele mai mici detalii tragedia de la Ploiești, dar și declarațiile de ultima ora facute de cele doua femei care se aflau in apartament in momentul morții celor doi copii: mama gemenilor, Andreea și prietena ei, Alina. Mihaela Brooks a declarat ca acest caz…

- Dupa ce mai bine de cinci zile, fara oprire, moartea gemenilor din Ploiești a fost dezbatuta in platoul Acces Direct, Alina, prietena mamei gemenilor, s-a gandit ca este momentul sa dea carțile pe fața. Tanara a dat de mai multe ori de ințeles ca in apartament s-ar fi aflat și o a treia persoana, insa…

- Dupa scandalul dintre bunica gemenilor din Ploiești și Alina au ieșit la iveala dezvaluiri de-a dreptul șocante. Conform ipotezei spuse de Alina, este probabil ca in apartamentul groazei din Ploiești sa mai fi intrat la momentul tragediei și o a treia persoana, raspunzatoare așadar de moartea celor…

- Tragedia din Ploiești ia o intorsatura la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Pentru prima data dupa noaptea in care gemenii au murit, mama copiilor și prietena ei, Alina, stau fața in fața in platoul Acces Direct! Cele doua se acuza una pe cealalta de crima și fiecare are o versiune diferita a poveștii.…

- Bunica gemenilor din Ploiești și fiica ei, Andreea, au fost prezente astazi in platoul Acces Direct și au despicat in patru firul desfașurarii evenimentelor din noaptea in care Andreea și-a pierdut copiii. Mama Andreei a facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre relația care exista…

- Mama Andreea, ea care le-a dat viața gemenilor morți la Ploiești, ar fi fost externata din spital, iar acum se afla sub efectul sedativelor, fiind dusa acasa de catre un var. Acesta din urma a oferit și primele declarații, spunand ca tanara i-a explicat cum ar fi avut loc tragedia și cum crede ca gemenii…