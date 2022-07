Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ucrainene au comunicat miercuri seara ca au lovit inca un sistem de rachete Pantir-S1, instalat de ocupantii rusi pe Insula Serpilor, subliniind ca operatiunile de eliberare a acestui punct de importanta strategica pentru controlul rutelor maritime in Marea Neagra continua, potrivit…

- Armata ucraineana a anunțat ca a bombardat din nou Insula Șerpilor și a provocat serioase pagube la instalațiile militare rusești, inclusiv distrugerea sistemului de aparare antiaeriana, scrie site-ul saptamanalului Novoe Vremia , care preia un video publicat de oficiali militari ucraineni. Forțele…

- Ucrainenii susțin ca au lovit, vineri, un remorcher rusesc care transporta soldați și rachete antiaeriene spre Insula Șerpilor. Forțele navale ucrainene au scris pe rețelele sociale ca au lovit remorcherul rus Vasili Bekh.

- Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul „Tor-M2” si „Pantir”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Vadim Skibitki, citat de agentia de presa Unian.

- O alta nava ruseasca, „Vsevolod Bobrov”, aluat foc in Marea Neagra, dupa ce a fost lovita de ucraineni cu o racheta. Atacul s-ar fi petrecut in noaptea de 12 mai in timp ce nava se indrepta catre Insula Serpilor, unde incerca sa duca un sistem de rachete, relateaza Euro Weekly.

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei pe 24 februarie, relateaza duminica agentia DPA, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…