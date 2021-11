„Acasă în Banat”, un nou proiect ambițios, legat de vechile mori de cereale din Timiș FOTO Asociația „Acasa in Banat” a inceput de cateva saptamani un nou proiect extrem de ambițios, și anume inventarierea tuturor morilor din județul Timiș. Demersul asociației consta in identificarea locurilor in care se mai pastreaza mori de cereale istorice, evaluarea starii lor de conservare și intocmirea unei documentații referitoare la istoricul acestora. Morile de cereale, care […] Articolul „Acasa in Banat”, un nou proiect ambițios, legat de vechile mori de cereale din Timiș FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Aveți fotografii vechi cu morile din Timiș? Cunoașteți povești despre ele? Le puteți transmite celor de la Acasa in Banat. Echipa este pe teren de cateva saptamani. Și-a propus sa identifice locațiile morilor de cereale istorice, sa le evalueze starea de conservare și sa le documenteze istoricul.

