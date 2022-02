Academica Clinceni – FCSB 0-3. Elevii lui Toni Petrea s-au apropiat la șase puncte de liderul CFR Cluj (VIDEO) FCSB a invins-o, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, pe Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii 1. Oaspeții au deschis scorul inca din minutul 5. Olaru i-a dat o pasa cu exteriorul lui Cordea, iar acesta a implinit o formalitate. FCSB a marit diferența de pe tabela in minutul 19. Cordea a șutat din unghi, portarul Ureche a respins in fața, iar Tanase a dus scofrul la 2-0 pentru FCSB. FCSB a primit penalty in minutul 49. Stoica a șutat in brațul lui Cmovs, iar arbitrul a aratat punctul cu var. Tanase a transformat lovitura de pedeapsa, stabilind scorul final. Au evoluat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

