Academia Română, reacție la proiectul de lege care permite defrișările pădurilor virgine La finele lunii februarie, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care lucrarile de utilitate publica vor putea fi realizate inclusiv in ariile protejate și in zonele cu paduri virgine. Proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice a fost inițiat de mai mulți parlamentari din coliția majoritara și adoptat de Senat. In acest caz, Camera Deputaților este for decizional. Motivația „Scoaterea definitiva și ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier național necesare realizarii, dezvoltarii, intreținerii și modernizarii sistemelor…

