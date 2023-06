Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair lanseaza curse aeriene spre Albania din Romania. Ryanair va opera 200 de zboruri pe saptamana si 17 noi rute catre si din Albania, inclusiv de la Bucuresti pentru turistii romani, ca parte a programului sau de iarna, cu bilete ce pornesc de la 29,99 euro/segment, a informat vineri, printr-un…

- Bucharest Business School din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE) a primit oficial acreditarea din partea Association of MBAs (AMBA) și intra in grupul de elita mondial al celor 300 de școli de business acreditate. Bucharest Business School a fost inființata in 2014 ca facultate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a furnizat marți, 16 mai, un comunicat de presa prin care a mediatizat "succesul" de a fi amendat 11 banci comerciale din Romania pentru presupuse practici comerciale inșelatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la returnarea creditului.…

- Petrom a lansat CarHome, o aplicație mobila care ii ajuta pe șoferi sa controleze cheltuielile legate de deținerea unui autovehicul personal și totodata sa-i puna in ordine necesitațile de indeplinire a unor obligații legale aferente, arata compania intr-un comunicat Aplicația ofera funcționalitați…

- Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, aflat la București, a criticat joi faptul ca Romania nu a aderat inca la spatiul Schengen. Jean-Claude Juncker a primit, joi, titlul Doctor Honoris Causa din partea Academiei de Studii Economice (ASE), intr-o ceremonie care a avut loc in prezenta…

- Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker efectueaza, joi, o vizita la Bucuresti, context in care va fi primit de presedintele Klaus Iohannis si i se va acorda titlul Doctor Honoris Causa din partea Academiei de Studii Economice (ASE), scrie Agerpres.Ceremonia de acordare a titlului…

- „Implinirea a 110 ani de la infiintarea Academiei de Studii Economice din Bucuresti este un moment aniversar important pentru intreaga comunitate academica din Romania. Este un bun prilej de a onora munca si devotamentul celor care au pus bazele acestei scoli superioare de economie si care au asigurat,…

- In perioada 3 – 10 aprilie, Academia de Studii Economice din București sarbatorește, printr-o serie de manifestari, implinirea a 110 ani de excelența in invațamantul superior economic și de administrație publica din Romania și Europa de Sud-Est.