Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Romane, a anunțat vineri ca nu va intra in politica și iși va continua activitatea in cadrul forului științific. Precizarea sa vine ca urmare a vehicularii numelui sau ca posibil candidat la președinție din parte AUR și in aceeași zi in care și Biserica Ortodoxa…

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, respinge o posibila candidatura la președinția Romaniei din partea AUR. „Mi-am propus, din mai multe motive, sa intervin cat mai rar pe Facebook și in mijloacele de difuzare in masa in general. Dar, in urma unor menționari din ultimul timp ale numelui meu,…

- Președintele Academiei Romane infirma, din nou, ca ar urma sa se implice in viața politica! Dupa ce numeroase zvonuri vehiculau o potențiala candidatura a sa la alegerile prezidențiale din 2024, Ioan-Aurel Pop spune ca ”ingura politica pe care o fac este aceea a Academiei Romane”. ”Mi-am propus,…

- Premierul Ciuca a transmis joi ca Guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din România. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca în spațiul…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, considera ca greva de la STB este “imorala, penala si politica”, solicitand PSD excluderea din partid a presedintelui Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti, Vasile Petrariu. Intr-o postare, sambata, pe Facebook, liderul liberal a scris ca greva de la…

- George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei…

- Aproximativ o mie de persoane protestau marți dimineața in fața uneia dintre intrarile in Parlament, cerand senatorilor și deputaților sa nu adopte certificatul Covid 19. Zeci de persoane forțau in jurul pranzului intrarea in Parlamentul Romaniei, fiind cu greu oprite de jandarmi. Incidentele au loc…

- Intr-o postare pe Facebook , Andrei Caramitru arata ca, in ultimele zile, apar tot mai multe informații conform carora Diana Șoșoaca și George Simion ar fi vaccinați, chiar daca cei doi nu recunosc public acest lucru. ”Circula mult pe whatsapp printre oameni importanți si influenceri – o posibila dovada…