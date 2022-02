Ac de cojocul lui ”Nole” La Dubai, cehul Jiri Vesely a obtinut a doua victorie din doua meciuri in fata lui Djokovic, rezutltat care il propulseaza pe Daniil Medvedev in fruntea clasamentului ATP. Prin vecini, la Doha, obraznica Jelena Ostapenko nu iarta nimic: a invins-o si pe Muguruza * Novak Djokovic, castigator a 20 de titluri de Grand Slam, a fost eliminat in sferturile de finala de la Dubai de catre Jiri Vesely (123 ATP) cu scorul de 4-6,6-7, la capatul unui meci care a durat doua ore de joc. Novak Djokovic, de 5 ori campion la Dubai, a fost surprins de jocul agresiv si precis al lui Vesely, dar si de scurtele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

