Abuzurile Enel, confirmate de autoritatea din domeniul energiei. ANRE a aplicat amenzi de aproape 1,5 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a derulat, in primul semestru al acestui an, actiuni de control privind securitatea si sanatatea in munca la 1.691 angajatori din domeniul contructiilor, in urma carora a aplicat 342 de amenzi, in valoare de peste 1,717 milioane lei, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Din…

- Legea energiei termice a fost modificata in Parlament, iar una dintre prevederi instituie obligativitatea montarii de contoare și repartitoare in apartamentele racordate la sistememe centralizate de incalzire, scrie Economica.net . Experții critica termenul extrem de scurt, insa surse politice au declarat…

- Inca de la primele ore ale dimineții, zeci de oameni s-au așezat la coada in fața sediului unui distribuitor de energie electrica pentru a-și schimba contractele. Și asta dintr-un singur motiv: sa nu plateasca mai mult la curent.Pe de alta parte, unii dintre oameni sunt nemulțumiți pentru ca deși au…

- Pretul energiei electrice va creste incepand de joi, 1 iulie, cu 3% si pana la 13% pentru consumatorii casnici care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera. De la inceputul lui 2021, piata de electricitate s-a liberalizat total, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea…

- Distribuitorii de energie electrica vor fi obligați sa acorde despagubiri clienților care sufera de pe urma intreruperilor neplanificate ale energiei electrice. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei impune operatorilor de distribuție sa acorde compensații intre 5 și 300 de lei tuturor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca le impune distribuitorilor de energie electrica sa plateasca despagubiri pentru clienții afectați de intreruperile neplanificate, chiar și de 3 secunde. Operatorii de distributie vor acorda compensatii intre 5 lei si…

- Toti marii furnizori de energie electrica au fost amendati pentru nereguli, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desfasurat, in cursul lunilor ianuarie - aprilie, actiuni de control in contextul derularii procesului de liberalizare a pietei de energie electrica.

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru Agerpres de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). La 1 ianuarie…