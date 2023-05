Abuz inedit de putere: Un politician indian a ordonat golirea unui baraj pentru a-și recupera telefonul Un oficial guvernamental din India a fost suspendat din funcție dupa ce a ordonat golirea unui baraj pentru a-și recupera telefonul, conform BBC. A fost nevoie de trei zile pentru a pompa milioanele de litri de apa, dupa ce Rajesh Vishwas și-a scapat telefonul in timp ce iși facea un selfie. Oficialul a explicat ca telefonul conținea date sensibile ale guvernului și trebuia recuperat, dar a fost acuzat ca și-a folosit abuziv poziția. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 28 mai 2023 - Atacuri cu drone și obuze in mai multe regiuni din Rusia / Ucraina cere Germanei sa-i livreze rachete… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

