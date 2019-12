Un fost director al Colterm Timișoara a invins, definitiv, in instanța societatea de termoficare, care este obligata sa-l reangajeze in funcția de consilier. Mircea Cristian a fost director general in perioada august 2014 – iulie 2016, cand a facut infarct miocardic și a fost operat. A fost in concediu medical pana la inceputul anului 2017, […] Articolul Abuz al conducerii Colterm sancționat de instanța – un fost director general, reangajat dupa o concediere ilegala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .