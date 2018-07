Absurd la Parchet: Interceptarea surzilor

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacția prin care concernul chinez CEFC China Energy urma sa preia 51% din acțiunile fostului grup Rompetrol de la grupul kazah de stat KazMunaiGaz nu va fi finalizata. ”Data-limita pana la care partile ar fi trebuit sa indeplineasca toate conditiile precedente a expirat la 30 iunie 2018, iar partile…

- Parchetul General extinde ancheta in dosarul Colectiv și investigheaza modul in care autoritațile au intervenit și au ingrijit victimele imediat dupa tragedie, luni dimineața fiind audiate patru persoane. Ancheta este extinsa in urma plangerilor penale depuse de parinți și victime.„Suntem…

- Sevil Shhaideh scapa de o parte din sechestru, in dosarul Belina, dupa ce judecatorii Tribunalului Bucuresti au infirmat joi, 7 iunie, decizia Direcției Naționale Anticorupție (DNA) si au redus valoarea sechestrului pe bunurile lui Sevil Shhaideh, ce reprezenta prejudiciul din dosarul Belina. Astfel,…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste decizia referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, subliniind ca procurorii nu trebuie sa fie „controlati politic”, iar autoritatea ministrului Justitiei ar trebui sa fie folosita…

- Procurorii DIICOT si structuri din politie controleaza sediul central al companiei precum si alte 23 de locuri din toata tara. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la 25 de milioane de euro

- Parchetul de pe langa Judecatoria Brașov a cerut, vineri, suspendarea oricaror decizii ale Curtii Constitutionale din Romania sau din partea celorlalți factori implicați cu privire la legile justiției, pana cand Comisia de la Venetia va emite un aviz in acest sens, și respectarea recomandarilor GRECO.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…

- Procurorii DNA au pus sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh, urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in dosarul Belina, potrivit Romania TV. In același dosar este cercetat și Liviu Dragnea, liderul PSD.