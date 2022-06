Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Asistentele care nu au diploma de bacalaureat, chiar daca au terminat o școala postliceala, nu vor mai lucra in spitale, anunța ministrul Sanatații. Alexandru Rafila susține a fost deranjat de faptul ca la examenele pe post, in spitale, asistenții medicali nu au fost capabili sa ia punctajul necesar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, vrea renegocierea contractelor de achizitie a vaccinurilor impotriva COVID-19, acestea fiind valabile pana in 2023 si prevad cumpararea unor cantitati mari. „A fost un mecanism complex de gestionare a vaccinurilor pentru ca a fost acel Comitet National CNCAV,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, luni, ca autoritatile nu vor distribui pastilele cu iodura de potasiu catre populatie inainte de realizarea unei campanii de informare. ”Am lucrat la structurarea campaniei de informare. Nu putem sa facem distributia acestor comprimate fara sa existe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca se intentioneaza distribuirea de pastile cu iodura de potasiu populatiei, pentru ca aceasta sa le aiba la indemana daca va fi nevoie. El a subliniat, insa, ca „lucrul asta nu trebuie interpretat intr-un registru al panicii”, ci ca pe un gest de precautie. …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar. ”Am aprobat astazi un proiect de OUG privind realizarea studiilor clinice in Romania, un document…