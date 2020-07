Stiri pe aceeasi tema

- Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” a organizat astazi, la sediul instituției, intr-un cadru restrans, festivitatea de absolvire și acordare a gradului de maistru militar clasa a V-a și de sergent pentru absolvenții promoției 2020, denumita onorific ,,General…

- Astazi, promoția 2020 „General Ioan Emanoil Florescu” a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” a trait emoțiile primei repartiții pe funcție. „84 de maiștri militari, 56 de subofițeri pe filiera directa și 59 de subofițeri pe filiera indirecta reprezinta cea…

- Anul acesta, candidatii inscrisi pentru concursul de admitere la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgesculdquo; nu vor mai sustine proba scrisa si nici proba psihotehnica testarea raului de mare accentuat , ci vor fi repartizati pe cele 101 locuri alocate Ministerului…

- Astfel, pe parcursul intregii saptamani, cei aproape 600 de absolventi inscrisi la examene vor sustine atat proba scrisa, cat sI prezentarea proiectelor. Cei mai multI absolventi inscrisi sunt la Facultatea de Agricultura, la cele sapte specializari. „Sustinerea examenului sI prezentarea proiectelor…

- Primele rezultate ale Evaluarii Naționale au fost afișate. In județul Hunedoara, noua elevi au obținut media 10 la primul examen din viața lor. Este vorba de absolvenți ai Școlii Gimnaziale Ovid Densușianu Hațeg, Școala Gimnaziala Calan, Colegiul Tehnic Constantin Brancuși Petrila, patru elevi…

- Astzi 15 iunie sa desfurat prima prob scris a Evalurii Naionale pentru absolvenii ai clasei a VIIIa.La proba scris de Limb i literatur român au fost prezeni 2225 candidai iar 313 nu sau prezentat la examen. Nu au existat candidai cu temperatura peste maximul admis. Elevii aflai în izolare…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a declansat o ancheta in cazul inmanarii albumelor de absolvire de la Scoala Postliceala Sanitara din Iasi. Directorul unitatii de invatamant, Edmond Ciumasu, a declarat ca, in perioada 2-9 iunie 2020, la sediul scolii, au fost organizate intalniri cu elevii in care…

- Elevii clasei a XII-a C de la Colegiul Economic iși indreapta recunoștința catre diriginta lor, Paraschiva Caprița, care i-a tratat timp de patru ani ca pe copiii ei, cu dragoste, responsabilitate și exigența in egala masura, scrie revista Q-magazine. La finalul anilor de liceu, elevii i-au daruit un…