Stiri pe aceeasi tema

- URMARI… Tanarul in varsta de 19 ani, care anul trecut, in septembrie, a fost anchetat și trimis in judecata dupa ce, in curtea unui liceu din oraș, și-a lovit cu pumnul fosta iubita, a fost condamnat. Procurorul de caz a stabilit ca agresorul și victima avusesera o relație in trecut, iar baiatul nu…

- Peste 9.000 de amendamente care trebuie sa fie armonizate au fost primite pentru proiectele legilor educației, a transmis joi Ligia Deca in prima conferința de presa de la preluarea mandatului de ministru al Educației. Ea a subliniat ca finalizarea la timp a acestor proiecte este prima prioritate a…

- Moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii e deplansa in toata lumea. Din SUA și pana in Japonia, oamenii i-au adus regretatei suverane un omagiu, venind cu buchete de flori sau proiectand pe cladiri chipul reginei.Moartea reginei a indoliat Marea Britanie și nu numai. Dupa anunțul ca cel mai…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a propus in cadrul Școlii de Vara a femeilor social-democrate, eveniment care are loc zilele acestea in stațiunea Olimp, ca alegerea candidatului partidului pentru prezidențiale sa se faca in urma scrutin in cadrul PSD. A dat de ințeles ca Gabriela Firea ar…

- Știai ca exista un loc unde strazile se afla direct pe casele oamenilor? Zona este speciala și niciun vehicul nu are voie sa treaca pe acolo. Construita in trepte, aceasta destinație inedita aduce aminte de celebrele favele din Brazilia, dar se afla in alt colț de lume. Satul merita vazut macar o data…

- O femeie din Brazilia și cei doi copii ai sai, in stare de „deshidratare și malnutriție grava”, au fost eliberați dupa ce fusesera sechestrați de soțul femeii, timp de 17 ani, in condiții inumane, informeaza digi24.ro , cu referire la autoritațile din Rio de Janeiro.

- O femeie din Brazilia și cei doi copii ai sai, in stare de „deshidratare și malnutriție grava”, au fost eliberați dupa ce fusesera sechestrați de soțul femeii vreme de 17 in condiții inumane, informeaza autoritațile din Rio de Janeiro, vineri.

- Incidentul care a uimit o lume intreaga a avut loc in Rio de Janeiro, Brazilia. O femeie, dar și cei doi copii ai sai, au fost sechestrati chiar de catre partenerul de viața al femeii. Cei trei au fost ținuți timp de 17 ani in condiții greu de imaginat. Recent, au fost eliberati de politie intr-o stare…