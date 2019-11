Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la hotel „Decebal”, a debutat cea de-a șasea ediție a Festivalului Holistic Therapy Bacau. Evenimentul de spiritualitate, medicina naturista și terapii complementare este dedicat bacauanilor interesați atat de evoluția spirituala, cat mai ales de utilizarea metodelor de vindecare naturala. „Evenimentul…

- Bacauanii care vor sa aiba un document care sa le ateste calificarea intr-o meserie din agricultura pot urma cursurile organizate de ministerul de resort. Astfel, Direcția pentru Agricultura Județeana Bacau va demara, in aceasta toamna, activitați de instruire, inițiere și formare profesionala continua…

- Anul acesta am strans 82.747 lei pentru Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie copii (Baza tratament) aparținand Spitalului Județean de Urgența Bacau. Va mulțumim! Campania „Luna cora, luna inimilor deschise”, desfasurata in perioada 1 mai – 31 august 2019, a strans 82.747 lei din…

- Bacauanii veniți la pescuit sau iarba verde in weekendul trecut in coada lacului Bacau au gasit locul curat luna. Curațenia realizata in perimetrul ariei naturale protejate este rezultatul muncii a 16 tineri, care la sfarșitul saptamanii trecute au luat lunca la pas, adunand pana și mucurile de țigara.…

- Bacauanii pot obține 20.000 de lei de persoana daca acceseaza Programul „Casa verde fotovoltaice”. Inscrierea pentru finanțare incepe din 9 septembrie, la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Inscrierea se face prin instalatorii care se afla in lista agreata de AFM. Numai din județul Bacau, in…

- Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umanist la Președinția Romaniei, continua seria intalnirilor cu romanii. Maine, 28 august, Ramona Ioana va fi prezenta in județul Bacau, pentru a sta de vorba cu oamenii despre probleme, nevoi și speranțe: „Calatoria mea prin țara continua! Vin in mijlocul vostru…

- Bacauanii, fie cei stabili sau cu rezidenta in alte tari ale lumii, au venit si in cea de-a doua seara, sambata, 24 august, de la ora 20.00, la intalnirea cu muzica. Piata Tricolorului din centrul Bacaului a fost ocupata cu o ora inainte de inceperea spectaolului. Freamatul de nerabdare se intetea cu…

- Bacaul va fi timp de trei zile, intre 23 și 25 august, gazda celei de a patra ediții a Festivalului de Vin Selgros. „Bacauanii și desigur nu doar ei – spun organizatorii – sunt invitați sa guste și sa deguste, sa aleaga și sa culeaga ceea ce un renumit poet numea «poezie imbuteliata», adica nenumarate…