- Francezii au ignorat din nou urnele, duminica, in turul al doilea al alegerilor regionale, marcat de un esec al extremei-drepte conduse de Marine Le Pen si al formatiunii lui Emmanuel Macron, si permitand stangii si dreptei sa revendice o dinamica noua cu zece luni inainte de alegerile prezidentiale,…

- Andrei Caramitru spune ca o posibila explicație pentru eșecul inregistrat de partidul lui Emmanuel Macron in alegerile regionale franceze ar putea fi asocierea cu Dacian Cioloș. „Macron a luat mai puțin decat Barna la alegerile de duminica din Franța. 10%. Doar zic. Cred ca e vina lui Ciolos…

- Macron, luat la palme și de electoratul Franței, dupa ce a „incasat-o” de la un cetațean nemulțumit de situația din țara sub mandatul sau. Au fost alegeri regionale in Hexagon, iar rezultatele sunt de-a dreptul șocante pentru „La Republique en Marche”, formațiunea incropita in jurul liderului de la…

- La Republique en Marche, formațiunea președintelui Emmanuel Macron a obținut doar 11,2% din voturile exprimate in primul tur de scrutin in alegerile regionale și departamentale din Franța. Rezultatele slabe din alegeri au determinat o reacție din partea ministrului de Interne francez, Gerald Darmanin.…

- Partidele principale de stanga și de dreapta au caștigat duminica la alegerile regionale franceze, depașind atat formațiunea La Republique en Marche a președintelui Emmanuel Macron, cat și Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen. Potrivit Politico , la nivel național, partidele de stanga au obținut…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a format o alianta cu Republicanii (centru-dreapta) pentru alegerile regionale din luna iunie din regiunea Provence-Alpes-Cote d'Azur, a anuntat duminica premierul Jean Castex, informeaza Reuters. La un an dupa ce LREM…

