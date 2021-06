Stiri pe aceeasi tema

- Absenteism istoric la alegerile regionale si departamentale din Franta . De asemenea, rezultatele sunt impartite. Rassemblement National (Adunarea Nationala – RN), partidul de extrema dreapta al lui Marine le Pen, conduce in regiunea de coasta franceza Proventa-Alpi-Coasta de Azur (PACA), in timp ce…

- Republicanii sunt in frunte dupa primul tur de scrutin Rezultatele provizorii ale primului tur de scrutin al alegerilor regionale și departamentale din Franța, anunțate duminica seara, sunt masiv in favoarea Dreptei, respectiv partidului Les Republicains (LR), in timp ce extrema dreapta a dnei Marine…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, potrivit primelor…

- Francezii voteaza duminica in primul tur al alegerilor regionale, care ar putea avea implicatii pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, relateaza EFE. Aproximativ 48 de milioane de cetateni sunt chemati la urne pentru a reinnoi adunarile regionale si departamentale in 13 regiuni din…

- Francezii voteaza duminica in primul tur al alegerilor regionale, care ar putea avea implicatii pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, relateaza EFE. Aproximativ 48 de milioane de cetateni sunt chemati la urne pentru a reinnoi adunarile regionale si departamentale in 13 regiuni din Franta metropolitana…

- Francezii voteaza duminica în primul tur al alegerilor regionale, un scrutin cu aspecte de repetitie generala cu mai putin de un an înainte de alegerile prezidentiale si care ar putea duce la preluarea de catre extrema dreapta a mai multor teritorii, relateaza AFP și Agerpres.Criza COVID…