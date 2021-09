'Abonatul apelat nu poate fi contactat' - Florin Cîțu susține că n-a fost sunat de liderii USR-PLUS Premierul Florin Cițu susține ca n-a fost sunat de catre liderii USR-PLUS și a așteptat pana la ora 21.00, cand a sunat el pentru a discuta despre ședința de Guvern. ”Nu m-a sunat nimeni de la USR-PLUS, nu am discutat. Am așteptat pana la 9 seara și tot eu am sunat, pentru ca avem ședința de Guvern. Noi cerem de la toți romanii sa respecte legile, dar miniștrii nu-și respecta atribuțiile. Sa vina la guvern și sa-și faca treaba.”, a spus Florin Cițu. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

