Abonații Aquatim din trei localități timișene vor avea presiune scăzută la apă timp de două zile In perioada 3 – 4 februarie, zilnic intre orele 9 și 14, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Chevereșu Mare, Sinersig și Dragșina. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a […] Articolul Abonații Aquatim din trei localitați timișene vor avea presiune scazuta la apa timp de doua zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-4 februarie, intre orele 9-14, se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie la Sinersig. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din reteaua de distributie urmareste sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si este o parte a…

- In perioada 3-4 februarie, zilnic intre orele 9 și 14, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Chevereșu Mare, Sinersig și Dragșina. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…

- In data de 10 decembrie, sunt programate lucrari de spalare si igienizare a retelei de distributie in mai multe localitati din judet. Ca urmare, intre orele 8-13 presiunea apei va fi scazuta in Sinersig, Jabar, Gavojdia, Lugojel si Jena. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare…

- In data de 10 decembrie, sunt programate lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție in mai multe localitați din județ. Ca urmare, intre orele 8 și 13 presiunea apei va fi scazuta in localitațile Sinersig, Jabar, Gavojdia, Lugojel și Jena. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate…

- In perioada 23 – 26 noiembrie, Aquatim va efectua lucrari de spalare a rețelei de distribuție in doua localitați din județul Timiș. Astfel, in zilele de 23 și 24 noiembrie, intre orele 9-14, lucrarile se vor efectua in Cenad, iar in zilele de 25 și 26 noiembrie, intre orele 9-15, in Ciacova. Pe durata…

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 12 noiembrie in Herendești, pe 15 și 16 noiembrie in Lugojel, pe 16 noiembrie in Sinersig și Ohaba-Forgaci, pe…

- Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 12 noiembrie in Herendești, pe 15 și 16 noiembrie in Lugojel, pe 16 noiembrie in Sinersig și Ohaba-Forgaci, pe 17 noiembrie in Silagiu, pe 17 și 18 noiembrie in Gavojdia, pe 17, 18 și 19 noiembrie in ...…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8 – 15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…