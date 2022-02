Stiri pe aceeasi tema

- DN Agrar Group, entitate inființata in anul 2008 in zona centrala a Transilvaniei și care activeaza in sectorul agricol de producție vegetala și zootehnica, a debutat astazi, 2 februarie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier DN. Compania a atras de la investitori, premergator…

- Senatul Romaniei a adoptat astazi, 2 februarie, propunerea legislativa pentru simplificarea impozitarii investitorilor din piața de capital. Din cei 120 de senatori prezenți, au fost inregistrate 118 voturi pentru, o abținere și un vot impotriva. Propunerea legislativa va merge in Camera Deputaților,…

- “Roca Industry prin Holdingrock1, holding care reuneste companiile producatoare de materiale de constructii din portofoliul ROCA Investments, a debutat astazi pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei. Actiunile se vor tranzactiona sub simbolul bursier…

- Capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a ajuns la valoarea de 237,8 miliarde de lei, o crestere de 45% fata de finalul anului 2020, a declarat pentru News.ro Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, care considera ca 2021 a fost cel mai bun an in materie…

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de 902,223 milioane lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Contractul a fost incheiat pe Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – modalitatea…

- Softbinator Technologies, companie romaneasca de dezvoltare de software, specializata in designul, dezvoltarea și lansarea pe piața de produse inovative, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier CODE. Compania a reușit sa atraga…

- GoCab Software, companie care dezvolta și opereaza aplicatii utilizate in servicii de taximetrie, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul bursier CAB. GoCab Software este a 22-a companie care vine anul acesta la Bursa, iar listarea are loc in urma derularii unui plasament privat…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…