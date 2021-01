Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o cunoaște pe Roxana Blenche de la Chefi la cuțite, insa, v-ați intrebat vreodata cum s-a apucat de gatit? Frumoasa concurenta li s-a destainuit fanilor! Nimeni nu se aștepta la o așa poveste!

- S-au mutat de doar cateva zile in noua lor locuința, iar soții Stegaru au trecut deja la treaba. Viorel și Vulpița s-au trezit cu noapte-n cap și au trecut la cratița! Cum s-au descurcat cei doi in bucatarie!

- CHIȘINAU, 30 oct – Sputnik. In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Sputnik Moldova, directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefanița, a s-a referit la patrimoniul arhitectural care s-a ruinat, s-a distrus din cauza cu nu au fost reparate și intreținute…

- In cadrul unei conferințe de presa care a avut loc miercuri, președintele Klaus Iohannis a precizat ca vineri, cand se vor implini cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv, va promulga legea prin care statul va achita cheltuielile pentru tratamentele victimelor pe toata durata vieții acestora.„Vineri…

- "Venim in fața romanilor cu cea mai buna lista de candidați. Avem soluțiile și oamenii potriviți pentru a readuce Romania pe drumul corect. Din prima zi de guvernare! Statul trebuie sa lupte eficient cu pandemia. Trebuie luate rapid masuri corecte și coerente. Sanatatea este cheia pentru…

- Grupul bancar ungar OTP Bank a anuntat luni ca a dat in judecata Guvernul croat pentru a-si recupera pierderile in valoare de aproximativ 224 milioane de kuna (34,60 milioane de dolari), pe care le-a inregistrat dupa introducerea unei legi privind conversia obligatorie a creditelor denominate in franci…

- Raportul privind Statul de Drept la nivelul UE, Parchetul European si proiectele de modificare a legilor justitiei s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, in cadrul unei intalniri desfasurate prin videoconferinta.Discutiile…

- Anii anteriori au aparut tot felul de controverse legate de Pilonul II de pensii. Statul a micșorat procentul de contribuție la Pilonul II al persoanelor care cotizau. Astfel ca diferența cu care s-a diminuat procentul de contribuție s-a dus la Pilonul I, adica in sistemul public de pensii. La vremea…