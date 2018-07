Abia acum s-a aflat! De ce a murit Alan O"Neill, actorul din ~Sons of Anarchy

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alan O'Neill, star al serialului american "Sons of Anarchy", a fost descoperit decedat in apartamentul sau din Los Angeles, miercuri noapte, a anuntat managerul acestuia, Greg Meyer, informeaza variety.com.

- Un miner de 41 de ani, de la Mina Livezeni, a murit, miercuri, in urma unui accident care a avut loc in subteran. O piesa de aproximativ 150 de kilograme l-a lovit in cap, iar medicii nu au reușit sa il mai resusciteze, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant al ...

- Un accident grav de circulație s-a produs astazi in Ungaria, in apropierea orașului Budapesta, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania. The post Primele imagini video cu accidentul din Ungaria in care au murit noua romani appeared first on Renasterea banateana .

- Koo Bon-Moo, presedintele celui de-al patrulea cel mai mare conglomerat sud-coreean, LG, a murit. Acesta avea 73 de ani si a transformat un producator local de electrocasnice intr-o putere globala pe piata de tehnologie in doua decenii. Koo a murit duminica, acesta optand sa nu fie resuscitat dupa o…

- Grav accident în localitatea Budești din Vâlcea. Doua persoane au murit si alte trei sunt grav ranite în urma impactului frontal dintre un autoturism si o duba, informeaza Realitatea TV.