Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul TV Dan Negru a izbucnit din cauza mesajelor unor oameni din presa, aparute in spațiul public dupa moartea Cristinei Țopescu. Prezentatoarea TV a murit in casa și vreme de trei saptamani nimeni nu i-a observat absența. Dupa ce vestea privind moartea ei a devenit publica, zeci de jurnaliști…

- In aceste zile, Abi Talent a reușit sa ajunga in atenția multora din cauza scandalului aprins pe care il are cu Alex Velea. Despre acest conflict au existat tot felul de opinii, iar situația nu a fost trecuta cu vederea nici de Mircea Badea, care chiar a fost sunat de Abi, in timpul emisiunii!

- Abi Talent, ”puștiul-fenomen” cu zeci de milioane de vizualizari pe Youtube este pus pe scandal. Chiar el a recunoscut-o in online, unde a lansat o serie de ironii și acuzații la adresa lui Alex Velea. Abi relatat in mai multe mesaje pe Instagram ca, zilele trecute, s-a intalnit cu Alex Velea in mall,…

- "Suntem doua prințese și va dorim un An Nou plin de bucurii, fericire, multa sanatate și tot ce va doriți. Ella și Andreea va pupa. Mergem in vacanța. Urmeaza vloguri noi", a spus micuța Ella, in ultimul vlog din anul 2019, postat pe canalul Andreei Balan. "A fost un an extrem de emoționant,…

- Dan Negru, știut mai ales pentru spectacolele de Revelion pe care le realizeaza, posteaza un anunț pe care o parte a presei il așaza sub titlul ”halucinant”. Ce zice de fapt, pe Facebook, realizatorul de televiziune: Craciunul nu e Moș Craciun, ci nașterea lui Iisus. Așa ca… „Chiar daca credeți sau…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un mesaj transmis la 30 de ani de la Revolutie, ca evenimentele de atunci sunt un "reper fundamental pentru istoria nationala si europeana si au marcat radical nu doar destinul natiunii noastre, dar si evolutia sa in cadrul comunitatii internationale".

- Vestea trista ca Leo Iorga a murit a lasat multa durere in sufletul familiei, prietenilor, dar și tuturor persoanelor din showbiz care l-au cunoscut pe artist. Dan Negru este profund afectat de dispariția artistului și a ținut sa transmita un mesaj public.

- "Am sarbatorit astazi una dintre cele mai importante zile din calendarul inimilor noastre de romani, 25 octombrie, Ziua Armatei Romaniei, intr-un context istoric deosebit: 75 de ani de cand ostașii noștri, cu vitejie, curaj și spirit de sacrificiu, reușeau sa elibereze si ultimele palme de pamant…