- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a plecat joi seara la Washington, unde are programata o intalnire cu presedintele american Donald Trump, pe agenda vizitei sale in SUA figurand principalele dosare legate de Orientul Mijlociu, in special procesul de pace israeliano-palestinian, potrivit AFP. Insotit…

- ''Tendintele agresive ale Iranului nu trebuie doar sa fie dezbatute, ci mai degraba este nevoie de solutii urgente'', a spus Angela Merkel dupa intrevederea avuta la Amman cu regele Abdullah al Iordaniei.Germania a ramas parte a acordului privind programul nuclear iranian dupa ce presedintele…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele agresive ale…

- Doi trimisi speciali ai Casei Albe pentru procesul de pace israeliano-palestinian se afla in turneu in Orientul Mijlociu intr-o aparenta incercare de a debloca negocierile de place aflate de mult timp in impas, in ciuda faptului ca oficialii palestinieni au respins deja orice propunere americana,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a plecat miercuri spre SUA, unde va fi primit de presedintele Donald Trump, vizita ce survine inaintea summitului SUA-Coreea de Nord care va avea loc in Singapore saptamana viitoare, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Abe si Trump urmeaza sa se intalneasca joi…

- Delegatii la nivel inalt din cele doua Corei s-au intalnit vineri pentru a discuta despre ameliorarea relatiilor bilaterale inainte de summitul planificat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Aceste discutii ar fi trebuit initial sa aiba loc la…

- Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboi. Nu cred ca Donald Trump isi doreste un razboi”, a declarat Macron. Trump urmeaza sa decida pe 12 mai daca se va retrage din acordul cu Iranul. Conform a doi oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Casa Alba, Trump este aproape…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…