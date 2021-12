”Little Things” este prima melodie cu tematica de Craciun a trupei ABBA, iar potrivit specialiștilor in social media, comunitatea fanilor solicitase de mult timp trupei sa compuna un astfel de cantec. In videoclipul cantecului, lansat vineri, apare un grup de elevi care discuta animat intr-o sala de clasa despre tehnologia pe baza careia vor fi realizate concertele din seria ‘‘ABBA Voyage’‘, planificate pentru 2022 in Londra, asa numita tehnologie de captare a imaginii. Tehnologia a fost utilizata pentru a inregistra miscarile membrilor trupei si a le transforma apoi in copii digitale, care vor…