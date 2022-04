Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca scoala online impusa de pandemia de COVID 19 a fost o catastrofa educationala in toate statele din lume.Scoala online impusa a fost o catastrofa educationala, nu numai in Romania, a fost o catastrofa educationala in orice stat din…

Aproape 1.500 de copii ucraineni sunt inscriși și repartizați deja ca audienți in școli și gradinițe, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca anul scolar 2022 – 2023 va avea cinci module de invatare si cinci vacante, intentia fiind si renuntarea la tezele semestriale. „Am reusit sa ajungem, imi place sa cred, la un consens care este confirmat nu numai de experti in stiintele educatiei…

- „Datoria noastra, inclusiv datoria morala, este sa-i protejam, sa le asiguram conditiile necesare pentru a putea invata, sa-i ajutam sa depaseasca traumele prin care au trecut. Razboiul distruge vieti si destine, iar copiii nu se pot apara singuri. Au nevoie de liniste, de siguranta, de parintii lor…

- Starea de alerta pandemica a fost ridicata dupa doi ani in Romania, iar de peste o saptamana oamenii se reobișnuiesc cu viața fara masuri restrictive.Ridicarea starii de alerta a avut un impact major și asupra sistemului de invațamant romanesc, deoarece forma in care se desfașoara orele s-a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri pentru Educație Privata ca ministerul ia in calcul sa fie reintroduse zilele libere din februarie pentru elevi, incepand cu anul școlar viitor. Afirmațiile ministrului vin in contextul in care repreentanții din turism au lansat luni o petiție…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, despre numarul mare de infectari din scoli, el aratand ca elevii care se imbolnavesc, din pacate, trebuie sa stea in izolare, iar ceilalti merg la scoala, potrivit news.ro. ”Sistemul de invatamant din Romania,…

- Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțat de PNRR, este conceput sa aduca granturi de maximum 200.000 de euro celor 3.325 de unitați de invațamant cu risc mare de abandon școlar din Romania.Programul, in valoare de 543 de milioane de euro, vizeaza implementarea Mecanismului…