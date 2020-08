Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii opozitiei din Belarus s-au reunit marti in fata Centrului de detentie din Minsk unde se afla incarcerat sotul Svetlanei Tihanovskaia, candidata opozitiei la recentele alegeri prezidentiale, care a denuntat un ‘sistem corupt’, in cea de-a zecea zi a protestelor in Belarus, dupa contestatul…

- Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Aleksandr Lukașenko, a plecat din Belarus, la doua zile dupa scrutinul care a starnit proteste in țara. Anunțul a fost facut de ministrul lituanian de externe, care a spus ca aceasta este „in siguranța”, relateaza Reuters. Ministrul lituanian de externe a anunțat pe…

- Casa Alba s-a declarat luni ''profund preocupata'' de realegerea în Belarus a presedintelui în exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Solicitam guvernului din Belarus…

- Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia a cerut duminica, ziua alegerilor prezidentiale, sa se garanteze un scrutin onest, dupa o campanie marcata de ascensiunea surprinzatoare a acestei rivale a presedintelui Aleksandr Lukasenko si de un val de represiune, relateaza agențiile AFP și Agerpres.„Vreau…

- Trei membri ai organizatiei ruse de opozitie Open Russia a oligarhului în exil Mihail Hodorkovski au fost arestati sâmbata în Rusia, în timp ce se deplasau catre Belarus pentru a observa alegerile prezidentiale de duminica, a anuntat grupul, relateaza Agerpres.Presedinta…

- Cu aproximativ o saptamâna înaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, zeci de mii de persoane au iesit în strada la un miting al opozitiei joi la Minsk, relateaza vineri dpa si France Presse, potrivit Agerpres. Svetlana Tihanovskaia, o novice în politica, a mobilizat aproximativ…

- Anchetatorii din Belarus au acuzat joi doi opozanti incarcerati de mai multe saptamani si pe cei 33 de barbati despre care sustin ca sunt angajati ai grupului militar privat rus Wagner si care au fost arestati miercuri ca au vrut sa orchestreze "revolte in masa" odata cu apropierea alegerilor prezidentiale…