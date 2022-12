Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii rusi trimisi sa lupte in Ucraina isi pot conserva in mod gratuit sperma intr-o banca criogenica de sperma, potrivit unui avocat rus, relateaza BBC News. Ministerul rus al Sanatatii a acceptat atat aceasta cerere a Uniunii Avocatilor Rusi, declara el agentiei oficiale ruse de presa Tass presedintele…

- Suntem in ziua cu numarul 290 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei ințelegeri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, susținand in același timp ca „operațiunea sa militara speciala” se desfașoara conform planului. Totodata, liderul de la Kremlin…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Kherson din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai disputate zone din Ucraina. Putin a facut aceste comentarii in timp ce marca Ziua Unitații Naționale a Rusiei in…

- Presedintele SUA, Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia președintelui rus, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters și Agerpres. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- Ocupanții ruși se pregatesc pentru ”cea mai grea batalie” la Herson si nu dau semne ca ar fi dispuse sa renunte la cel mai mare oras ucrainean ocupat, a declarat Oleksi Arestovici, consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o declaratie video difuzata marti seara, transmite Agerpres…

- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…