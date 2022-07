A „visat“ la Lung şi Arlauskis, se mulţumeşte cu… Vâlceanu Portarul Octavian Valceanu vine sa completeze lotul Petrolului la capitolul ”portari”, semnand un contract valabil pana la finalul sezonului 2022-2023. Jucatorul in varsta de 25 de ani a fost imprumutat, pentru doar un sezon, chiar de la adversara din prima runda a noului sezon, FC Voluntari, iar, de miercuri, a inceput antrenamentele alaturi de noii sai colegi. Valceanu are 82 de prezențe la nivelul primului eșalon, bifate pe parcursul ultimelor trei sezone, in care a jucat pentru Academica Clinceni (2018-2021)și Gaz Metan Mediaș (2021-2022). In aceasta vara, Petrolul a incercat sa aduca un portar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

