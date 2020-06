A venit băut la examenul pentru permis Cu o acoolemie de 0,45 la mie in aerul expirat, asa s-a prezentat un barbat, in varsta de 42 de ani, la examenul de traseu pentru obtinerea permisului auto. Descoperirea ii apartine politistului examinator in momentul in care s-a urcat in autoturism si mirosea puternic a alcool. Din fericire, mirosul venea din spatele masinii unde [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un brailean a venit baut la examenul de conducere auto. Examinatorii au observat ca mirosea a alcool si l-au dus la sediul Politiei pentru a-l testa cu aparatul etilotest. Rezultatul a aratat o alcoolemie de 0,45 mg/ l.

- Barbatul a fost dus la sediul IPJ Braila pentru a fi testat alcoolscopic dupa ce politistul examinator, cu care urma sa sustina examenul pentru permisul auto, a constatat ca emana halena alcoolica.

- Presedintele Curtii Constitutionale, Vladimir Turcan, confirma faptul ca a fost sunat de seful statului, Igor Dodon, in data de 9 aprilie, atunci cand Inalta Curte a decis suspendarea legii prin care Guvernul si-a asumat raspunderea in fata Parlamentului.

- Solicitarea muncitorilor romani sezonieri a fost facuta pe cale diplomatica dar nimeni nu a crezut ca vor fi chemate 2.000 de persoane intr-o singura zi, a declarat secretarul de stat Raed Arafat. „Acest...

- Ambasada Israelului se alatura campaniei #ActorIndependent și-i sprijina pe artiștii ramași fara unica sursa de venit care acum se afla in situația de a nu-și mai putea plati chiriile."Ambasada susține in fiecare an scena culturala din Romania, iar, in timpul acestei perioade dificile pe care…

- Ministerul Sanatații anunța ca directorul Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sanatații (MS), Constantin Dina, a fost depistat pozitiv cu infecție cu noul coronavirus. In acest context, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a fost testat din nou pentru COVID-19.La Romania…

- "Este nevoie de asigurarea unor masuri de protectie sociala permanente, iar demnitatea umana trebuie sa treaca pe primul loc. Nu exista demnitate fara siguranta zilei de maine, iar privilegiile nu isi au locul nici in situatii de normalitate," scriu reprezentantii celor 12 sindicate si federatii sindicale,…

- Vlad Voiculescu, l-a criticat joi pe Victor Costache dupa ce acesta a demisionat din functia de ministru al Sanatatii. „Nu cred ca sunt singurul care astepta mai mul”, a declarat Voiculescu, care noteaza ca una dintre greselile lui Costache a fost ca nu a convocat un grup de lucru international.