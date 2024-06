Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, implicand cinci autoturisme, a avut loc marți dimineața pe Drumul Județean 224, intre localitațile Tortoman și Siliștea, in județul Constanța. In incident au fost implicate 18 persoane, dintre care zece copii, toate victimele fiind con

- Accidentul rutier in care au fost implicate cinci vehicule s-a produs, marți, pe DJ 224, intre localitațile Tortoman și Siliștea din județul Constanța. Au fost afectate 18 persoane, dintre care zece copii, relateaza Replica Online.In urma impactului, au fost ranite șase persoane. Este vorba despre un…

- Nu mai puțin de 18 persoane, printre care 10 copii, au fost implicate intr-un accident rutier cu cinci autoturisme, petrecut marti, pe DJ 224, intre localitatile Tortoman si Silistea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

- Un numar de 18 persoane, printre care 10 copii, au fost implicate intr-un accident rutier cu cinci autoturisme, petrecut marti, pe DJ 224, intre localitatile Tortoman si Silistea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

- Un accident rutier cu cinci masini, in care au fost implicate 18 persoane, dintre care zece copii, a avut loc, marti, in judetul Constanta,Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati ca, marti, s-a produs un accident rutier intre localitatile…

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de duminica spre luni pe o șosea din județul Constanța. Autoritatile au activat Planul Rosu de interventie dupa ce un TIR si un autocar in care se aflau 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori, s-au lovit. In urma evenimentului rutier, patru…

- Un accident rutier a avut loc luni, 25 martie, la Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Turzii. Din primele date, este vorba despre o tamponare intre 5 autoturisme. Echipajele operative au gasit la fața locului…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si 19 persoane, majoritatea minori, s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, la Baicoi, insa o singura persoana a fost ranita si a necesitat sa fie transportata la spital. Conform reprezentantilor ISU Prahova, evenimentul a avut loc…