Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Mihaița Pleșan a prefațat la GSP LIVE duelul dintre Elveția și Romania, din preliminariile EURO 2024. Elveția - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV. Se mai joaca azi: Belarus - Kosovo (21:45), Israel - Andorra (21:45);„Tricolorii” ocupa…

- Romania a remizat in Kosovo, 0-0, in preliminariile EURO 2024. Meciul a fost lider de audiența vineri seara. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- Basarab Panduru a analizat prestația Romaniei din meciul jucat in Kosovo, 0-0, in preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- KOSOVO - ROMANIA 0-0. Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul și decarul primei reprezentative, a trasat principalele concluzii in urma punctului in-extremis obținut de naționala in partida de la Priștina. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul…

- Romania joaca azi, acasa, cu Belarus, de la 21:45, in al doilea meci din preliminariile EURO 2024. In grupa Romaniei se mai joaca azi: Kosovo – Andorra (21:45) și Elveția – Israel (21:45). Adversara de marți este codașa grupei, dupa eșecul drastic de pe teren propriu (de fapt, la Novi Sad, in Serbia)…

- Andorra – Romania 0-2, in preliminariile EURO 2024. Reprezentativa Romaniei a intalnit-o pe Andorra, in primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024. Tricolorii au inceput cu dreptul și au invins ușor selecționata adversa: un scor bun, care putea fi insa și mai mare. Partida…