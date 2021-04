A tușit în fața unei cliente și acum merge la închisoare. Ce pedeapsă a primit o femeie Cum s-a petrecut cazul acesta? Ei bine, o femeie in varsta de 53 de ani a fost condamnata la 30 de zile de inchisoare, dupa ce in luna iunie a anului 2020 a tușit intenționat in fața unei cliente intr-un magazin, in timpul unei dispute pe subiectul purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. A […] The post A tușit in fața unei cliente și acum merge la inchisoare. Ce pedeapsa a primit o femeie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

