Stiri pe aceeasi tema

- A treia zi de razboi in Ucraina. Locuitorii din Kiev au parte de explozii și focuri de arma. Trupele ruse au avansat spre oraș dupa doua zile de lupte la marginea capitalei Ucrainei. Președintele Ucrainei, Vlodomir Zelenski anunța lumea intreaga ca ucrainenii iși vor apara țara ți nu se vor preda rușilor.…

- La frontiera cu Ucraina, numarul total de cetateni romani si straini a fost de 12.220 de persoane, dintre care 10.624 pe sensul de intrare in tara. Comparativ cu data de 23.02.2022, cand s-au inregistrat 6.519 persoane (4.041 pe sensul de intrare in tara), s-a constatat o crestere cu 87,5%. O spun…

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat in urma cu puțin timp ca „in contextul situației actuale, Armata Romaniei a activat punctele militare de comanda cu atribuții in monitorizarea situației și coordonarea forțelor și mijloacelor destinate situațiilor concrete care pot aparea. Conducerea Ministerului…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Halmeu – județul Satu Mare, aflați in misiune de supraveghere a frontierei de stat, au observat, recent, pe direcția localitații Porumbești, un aparat de zbor de mici dimensiuni (drona), care transporta un colet. In apropierea localitații, la aproximativ…

- Rusia incepe sa-și retraga o parte din trupele masate la granița cu Ucraina, a anunțat marți Ministerul Apararii rus. Potrivit stirilePROTV.ro, „unitațile din districtele militare de Sud și Vest care și-au incheiat misiunile au inceput deja sa se imbarce in transportul feroviar și auto și vor incepe…

- In contextul situației din Ucraina și al tensiunilor SUA–Rusia–NATO, Romania a aprobat mai multe facilitați pentru militarii straini și facilitați, in cadrul apararii comune. Astfel, guvernul va aproba un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.…