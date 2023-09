Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica, pentru a treia zi consecutiv, in apropierea unei baze militare din capitala Niamey, care gazduieste soldati francezi, pentru a cere plecarea acestora, solicitare a regimului militar ajuns la putere in Niger prin lovitura de stat la sfarsitul lunii iulie.

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica, pentru a treia zi consecutiv, in apropierea unei baze militare din capitala Niamey, care gazduieste soldati francezi, pentru a cere plecarea acestora, solicitare a regimului militar ajuns la putere in Niger prin lovitura de stat la sfarsitul lunii iulie, transmite…

- Susținatorii rebelilor care au preluat puterea in Niger au propus ca Ambasada Franței sa fie deconectata de la apa și electricitate. Despre acest lucru scrie RIA Novosti cu referire la declarația Comitetului de sprijin al Consiliului Național pentru Salvarea Patriei (CNSP). {{699444}} Președintele Comitetului…

- Liderul loviturii de stat din Niger, generalul Abdourahmane Tchiani a spus ca tara sa nu vrea razboi, dar a avertizat ca se va apara impotriva oricarei interventii externe, informeaza Rador.El a tinut un discurs televizat dupa o intalnire in capitala Niamey cu mediatorii din grupul statelor Africii…

- Victoria Nuland, secretar de stat adjunct al SUA, s-a intalnit cu liderii loviturii de stat de la Niamey. Aceasta a declarat ulterior ca discuțiile au fost "extrem de sincere și destul de dificile", insa nu au condus catre nicio ieșire concreta din criza. Washingtonul a suspendat furnizarea de ajutor…

- Mii de nigerieni au ieșit in strada, joi, la Niamey, capitala Nigerului, pentru a-și arata sprijinul fața de lovitura de stat militara pro-rusa care a zguduit Africa de Vest și a provocat ingrijorare in cancelariile țarilor occidentale și din regiune. Protestatarii au scandat sloganuri pro-ruse și anti-franceze.

- Ambasada Franței in Niger a anunțat evacuarea cetațenilor francezi din aceasta țara in "viitorul foarte apropiat". Declarația a fost transmisa de Agenția France Presse (AFP), citind misiunea diplomatica. "In fața deteriorarii situației de securitate din Niger și profitind de calmul relativ de la Niamey,…

- Susținatorii unei lovituri de stat din Niger au jefuit și au incendiat sediul partidului de guvernamant din capitala Niamey, joi, dupa ce șeful armatei și-a declarat sprijinul pentru puciul organizat de garda prezidențiala, scrie Reuters.