Societatea de Transport București (STB) a intrat, vineri, in a treia zi de greva, dupa ce negocierile cu primarul Capitalei, Nicușor Dan au eșuat. Potrivit directorului general al STB, Adrian Crit, sambata dimineața, la prima ora, au iesit pe traseu doar cateva tramvaie si autobuze. Negocierile de seara trecuta dintre reprezentanții angajaților de la Societatea de