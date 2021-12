A trecut un an de la administrarea primei doze! Câți români s-au vaccinat până acum La un an de la administrarea primei doze de vaccin anti-COVID la noi in țara doar 7,7 milioane de romani au schema de vaccinare completa, iar aproape 2 milioane au facut și doza a treia boosterul, aceasta dupa ce tot intr-o zi de duminica, in 27 decembrie 2020, Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din capitala, devenea prima persoana din Romania vaccinata impotriva noului coronavirus. Sper ca in scurt timp sa scapam și sa fim din nou fericiți – spunea ea atunci. Interesul pentru vaccinare nu a fost insa foarte ridicat la noi, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

