PSD a caștigat prima batalie parlamentara, dupa demiterea Guvernului Dancila, cu efecte insa doar in plan simbolic. Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 59 de voturi pentru, 56 contra si 2 abtineri, moțiunea simpla inițiata de predecedentul ministru al Finațelor, Eugen Orlando Teodorovici (PSD). In textul moțiunii, PSD il acuza pe ministrul lliberal al finanțelor