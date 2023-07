A-ți așeza suferința la picioarele Domnului Textul Sfintei Evanghelii de astazi (Matei 9, 1-8) ne indeamna a pași inca o data spre ținutul Capernaumului, pentru a-L putea vedea pe Domnul. Refuzat de gadareni, alungat cu eleganța din ținutul in care porcii par a fi mai valoroși decat oamenii, Invațatorul revine in cetatea de-acum. Dar constata ca nici aici oamenii nu mai […] Articolul A-ți așeza suferința la picioarele Domnului apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

