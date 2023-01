A supraviețuit 24 de zile pe mare doar cu ketchup. Cum a fost salvat Un barbat de 47 de ani, care a naufragiat in Marea Caraibelor a supraviețuit 24 de zile fara mancare și apa potabila, inainte de a fi salvat din apele Columbiei. Naugrafiatul a avut la el doar o sticla de ketchup, pudra de usturoi și cuburi pentru supa. Viața bate filmul! Daca am fi vazut un astfel de scenariu intr-un film, poate am fi ridicat spranceana și ni s-ar fi parut exagerat scenariul. Nu este posibil așa ceva! Ei bine, iata ca este! Cum a reușit sa supraviețuiasca 24 de zile pe mare, fara mancare și apa, in ciuda furtunilor și a valurilor uriașe? Noroc chior sau ajutor divin? Povestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

