Stiri pe aceeasi tema

- Multe dintre gospodine intampina probleme atunci cand se confrunta cu diverse pete pe hainele pe care trebuie sa le spele. In acest sens orice sfat este binevenit, insa acum va prezentam un truc genial. Condimentul banal care elimina orice pata de pe haine. Numai așa vei scoate petele de acum in colo.…

- Iți place sa te racorești, in zilele fierbinți de vara, cu tot felul de salate? Playtech Știri iți explica de ce sa ții salata verde intr-un șervețel in frigider. Trucul e cu adevarat genial, te scapa de mirosuri neplacute, dar și de starea de vestejire a legumei. De ce sa ții salata verde intr-un șervețel…

- O gospodina a pus ulei de masline pe marginea oalei de pe foc in care fierbea diverse alimente. „Trucul” pe care l-a descoperit a ajutat-o sa economiseasca mult timp in bucatarie. Daca ești vreodata in graba și vrei sa gatești rapid un anumit fel de mancare, fara a face mizerie, cu siguranța te va ajuta…

- Odata ce temperaturile ridicate incep sa apara, iar sezonul cald se apropie din ce in ce mai tare, musculițele, țantarii și alte insecte enervante incep sa dea tarcoale locuințelor noastre. Iata cum poți scapa rapid și eficient de ele, fara sa apelezi la soluții pline de chimicale. Cum alungi muștele…

- Ți se pare ca apa din vasul de toaleta este murdara sau prezinta o nuanța nepotrivita, in ciuda faptului ca ai facut curațenie? Playtech Știri iți explica de ce sa pui pasta de dinți in vasul de la toaleta. Este unul dintre cele mai eficiente și, in același timp, ieftine trucuri pe care le poți […]…

- In condițiile in care viața este din ce in ce mai scumpa, oamenii au inceput sa caute modalitați noi și eficiente de a scadea consumul de curent in casa. O femeie a pus o sticla de plastic in congelator și și-a dat seama ca a descoperit, de fapt, un truc genial. Cum poate o sticla […] The post A pus…

- Cu siguranța nu te-ai gandit niciodata la acest truc genial pentru a afla daca un hoț a intrat in casa ta sau intenționeaza sa te jefuiasca. Tot ce trebuie sa faci este sa așezi un pahar cu apa fix in fața ușii tale de la intrare. Explicația specialiștilor poate fi citita in randurile de mai […] The…

- Ne place sa fim ingrijiți și sa aratam bine, iar pentru asta hainele pe care le purtam trebuie sa fie spalate, calcate și frumos aranjate. Dar ce ne facem atunci cand timpul nu ne este cel mai bun prieten și suntem nevoiți sa ieșim pe fuga din casa, avand pe noi obiecte vestimentare șifonate? Uita […]…