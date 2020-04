Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Ploiești care a impresionat o țara intreaga dupa ce a ales sa devina voluntar la unul dintre centrele de carantina din Prahova, a acceptat sa-și spuna povestea. Are 44 de ani, patru frați și o mama care a refuzat sa-l primeasca acasa de teama sa nu o imbolnaveasca. Ciprian s-a intors din…

- Barbatul din Ploiești care a devenit voluntar in centrul in care a fost ținut in izolare timp de 14 zile, dupa ce a observat ca femeile din centru cara zilnic sute de litri de apa, spune ca este nevoie de voluntariat și ca nu se inghesuie nimeni, anunța MEDIAFAX.Ciprian s-a intors din Anglia…

- Ciprian, un ploiestean in varsta de 44 de ani, care a stat in carantina, timp de doua saptamani, intr-unul dintre centrele din Prahova s-a oferit sa devina voluntar chiar in hotelul din zona Valea Prahovei unde si el a stat izolat timp de doua saptamani.

- "Un gest demn de toata admiratia l-a facut Ciprian, un ploiestean in varsta de 45 de ani, care a stat in carantina, timp de doua saptamani, intr-unul dintre centrele din Prahova. Cele 14 zile i-au fost suficiente pentru a observa ceea ce se intampla jurul lui si pentru a spune "vreau sa ajut". A remarcat…

- Un barbat din Ploiești a devenit voluntar in centrul in care a fost ținut in izolare timp de 14 zile. El s-a decis sa ajute dupa ce a observat ca hrana ii era adusa doar de femei, care erau nevoite sa care zilnic sute de litri de apa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ciprian, un barbat de…

- O femeie in varsta de 49 de ani este cel de-al doilea pacient confirmat pozitiv la testul pentru COVID 19, in Prahova. Este vorba despre mama tanarului de 26 de ani, despitat pozitiv si el in urma cu o saptamana.

- Miezul zilei la Ungheni. Deși este declarata alerta de cod roșu la nivel national referitor la situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19, am ieșit in oraș pentru a face unele fotografii, ca doar jurnaliștii lucreaza in aceste zile de carantina. In centrul orașului este aglomerație, ca in zilele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN 1 Ploiești – Brașov, pe sensul de urcare catre stațiunile montane. Astfel, s-au format coloane de autoturisme pe Centura de Vest a orașului Ploiești și, de asemenea, se…