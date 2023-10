A spart căminul cultural, acum are dosar penal La data de 4 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Carei au identificat persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. In urma activitaților investigative, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 63 de ani, din Berveni, ar fi patruns fara drept in incinta caminului cultural al comunei, de unde ar […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

