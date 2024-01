A semnat Nadal. Așa grăit-a Infantino A semnat Nadal. Este ambasador al tenisului din Arabia Saudita. Nimic nou. Intr-o lume plina de autografe, toți semnam. Doar ca Arabia Saudita a executat anul trecut 170 de condamnați la moarte. Aceasta este semnatura tragica a celui mai mare stat din Golf. Așadar, toți semnam. Și Gerhard Schroder a semnat pentru Gazprom. Ce-i drept, inainte ca lumea sa ajunga din nou in pragul colapsului. Doar ca intre tenis, fotbal și politica, banii devin pe nedrept legatura sangeroasa in care sportul nu are nicio vina.Și Messi a semnat. Și el e ambasador. Al turismului. Și tot pentru Arabia Saudita. E o poveste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a confirmat printr-o postare pe Instagram ca editia 2034 a Cupei Mondiale va fi organizata de Arabia Saudita, singura tara care a depus oficial o candidatura inainte de termenul limita de marti, transmite EFE.