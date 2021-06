Nicolae Negumereanu este primul roman din UFC, cea mai importanta promoție de arte marțiale din lume, care a reputat o victorie. S-a intamplat in acesta dimineața, ora Romaniei, in Las Vegas, in cadrul Ultimate Fight Championship (UFC 29). Brașoveanul (26 ani) s-a impus in fața americanului de origine sarba Aleksa Camur printr-o decizie de 2-1. Disputa a fost la categoria semigrea. Nicolae Negumereanu, care și-a inceput cariera in MMA in urma cu cinci ani (9 victorii, 6 prin KO) a mai mai urcat in cușca UFC in urma cu doi ani. Insa a pierdut in fața rusului Saparbek Didirovich Safarov. In cadrul…