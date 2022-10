A scăzut numărul bugetarilor, dar tot avem peste un milion de angajați la stat Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era in luna august de peste 1.250.000, cu aproape 14.000 mai puține fața de luna precedenta. Dintre acestea, peste 63% erau in administrația publica centrala, conform datelor Ministerului Finanțelor. Cel mai mare numar de posturi ocupate era la Ministerul Educației, aproximativ 280.000 de persoane, urmat de Interne, cu aproape 24.500 de angajați si cel al Sanatații, cu puțin peste 18.000. In același timp, in administrația publica locala lucrau in august peste 461.000 de persoane.The post A scazut numarul bugetarilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in august 2022, de 1.254.395, cu 13.576 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar 63,25% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publica

- Peste 1.250.000 de persoane lucrau la stat in luna august Foto: Agerpres. Numarul posturilor ocupate în instituțiile și autoritațile publice din România era în luna august de peste 1.250.000, cu aproape 14.000 mai puține fața de luna precedenta. Dintre acestea, peste 63%…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in august 2022, de 1.254.395, cu 13.576 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar 63,25% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iunie 2022, de 1.269.712, cu 5 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 12.353 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, a anunțat, marți, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Sunt cu 7.398 de infectari mai multe fața de ziua anterioara. 2.502 dintre cazurile noi de infectare din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in mai 2022, de 1.269.707, cu 45 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate de…